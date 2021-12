Biscotti al sapore di Natale, gli omini pan di zenzero

Il Natale ha un profumo ben preciso. E’ l’odore della cannella, misto allo zenzero, all’arancia. Sono odori che ricordano i caminetti accesi, l’albero di Natale, il rosso, il verde,

Il Natale non è solo panettone o pandoro. Il Natale non è Natale davvero se non si mangia almeno un biscotto pan di zenzero. Sono biscotti da preparare insieme ai più piccoli durante le vacanze di Natale. La farina volerà ovunque, il tavolo si riempirà di formine e pasta per biscotti, ma di certo i bambini si divertiranno e non solo loro.

I biscotti pan di zenzero sono un grande classico della cucina natalizia tradizionale americana e del nord Europa. Sono tra i biscotti più speziati e il loro sapore è certamente riconoscibile.

Sono molto semplici da preparare, l’importante è munirsi di formine a tema natalizio: omino di pan di zenzero prima di tutto, albero di Natale, pupazzo di neve, renna, Babbo Natale, stella cometa…

Una volta selezionate le formine si passa alla preparazione dell’impasto.

Ingredienti per l’impasto dei biscotti pan di zenzero:

400 gr di farina

1 uovo, 150 gr di zucchero semolato

150 gr di miele bio

150 gr di burro

5 gr di lievito per dolci o 1 cucchiaino raso di bicarbonato

1 cucchiaio di zenzero

1 cucchiaino di cannella

1 cucchiaino di noce moscata

1 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere

Procedimento:

In una terrina mescolate la farina, lo zucchero, il miele, l’uovo, le spezie, il burro e il lievito. E’ importante ottenere un impasto omogeneo così da formare una pagnotta da riporre, avvolta nella pellicola, in frigo per almeno mezz’ora.

Trascorsa la mezz’ora potete iniziare a preparare i biscotti stendendo un po’ di farina sul piano di lavoro. Aiutandovi con un mattarello, stendete l’impasto e iniziate con le formine a realizzare i vostri biscotti. Una volta pronti potete trasferirli su una teglia ricoperta da carta forno e infornate a 180 gradi per circa 10 minuti.

Quando saranno pronti potete decorarsi con una glassa realizzata con albumi e zucchero a velo.

Il sapore sarà squisito e la casa profumerà di Natale.