Bimbo nasce con due teste a Palermo: operato, adesso è salvo

Una storia di fede e speranza è quella raccontata dal Giornale di Sicilia che ha come protagonista un bimbo nato a Palermo con due teste.

Secondo i medici il neonato non aveva speranze di sopravvivere. Poi il miracolo, unito all’ostinazione della madre che non avrebbe mai lasciato andare così facilmente il proprio bambino. Organizzata una colletta, la Regione ha donato alla famiglia il volo in elicottero con a bordo medici e operatori verso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù.

Qui, a seguito di un’operazione delicatissima ed eccezionale, la seconda testa viene eliminata. Il bimbo, ribattezzato “Il miracolo dei Cappuccini” adesso ha un anno e sta bene.

E.G.