Best of Houzz, la piattaforma globale per il design premia un catanese

Best of Houzz 2021, per ben tre anni consecutivi ad aggiudicarsi l’importante riconoscimento internazionale è lo studio T_C_Interior_Design di Catania.

Ogni anno la community di Houzz, la piattaforma leader globale per il design e la ristrutturazione d’interni ed esterni, seleziona i migliori professionisti che si sono contraddistinti in tre categorie: Design, Servizio e Fotografia. Il premio viene assegnato a poco più del 3% degli oltre 2.5 milioni di professionisti attivi su Houzz.

Il riconoscimento Best of Houzz Service premia i professionisti più apprezzati dai clienti e dai collaboratori in Italia e in tutto il mondo. Una selezione che avviene grazie ad un algoritmo che prende in considerazione fattori quali il numero e la qualità delle recensioni ricevute.

Best of Houzz, l’unico premiato in Sicilia

A vincere il premio per tre anni consecutivi è l’azienda catanese T_C_Interior_Design fondata dall’Architetto d’Interni Tiziano Casesa nel 2011.

Uno studio che da anni si occupa di progettare e realizzare ambienti su misura, trasformando idee in progetti unici e personalizzati.

Un grande team composto da Interior Designer, Designer, Grafici e Geometri che grazie alla collaborazione con ditte specializzate si occupa sia dell’arredo di singoli ambienti che del servizio chiavi in mano.

«In Sicilia sono l’unico a essere stato premiato. Ed è il terzo anno consecutivo» ci racconta Tiziano Casesa che tutt’oggi ricopre il ruolo di CEO dell’azienda. «I nostri lavori sono stati pubblicati in tantissime riviste internazionali del settore. Seguiamo i nostri clienti in ogni fase. Dal sogno che poi diventa progetto. Impariamo a conoscerli per capire meglio i loro gusti e il loro stile. Li seguiamo nel cantiere, per i rivestimenti e per la scelta dell’arredo. Persino nella scelta dei complementi d’arredo. Abbiamo delle ditte specializzate con cui collaboriamo da 12 anni, ma siamo sempre disponibili a collaborare con altre aziende qualora fosse il cliente a richiederlo.»

E’ proprio del catanese Tiziano Casesa inoltre il tavolino multifunzione Pouf T. Dopo aver conosciuto le esigenze delle persone, i loro gusti, le necessità dettate anche e spesso da spazi sempre più ristretti, Tiziano ha pensato a un Pouf dalle diverse funzioni. Un pouf porta rivista, ma anche tavolino con porta bicchiere o porta vaso e porta cellulare. Un pouf che può diventare anche un comodino porta lampada o un piccolo tavolino/sgabello per bambini. Diverse le funzioni e le occasioni d’uso quindi per un oggetto versatile che può trovare spazio non solo all’interno delle abitazioni ma anche negli uffici.

Il Best of Houzz 2022 sarà assegnato a gennaio in riferimento all’anno 2021. Non resta che attendere ancora due mesi per scoprire se l’azienda si aggiudicherà il premio per il quarto anno consecutivo!