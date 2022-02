Beni confiscati alla mafia: un’occasione per Cgil e Fillea

Beni confiscati alla mafia.

Per Cgil e Fillea:“Una grande occasione per la collettività”.

Intervengono così alla conferenza stampa che si è svolta stamani a San Gregorio, nell’abitazione confiscata al boss mafioso, Nitto Santapaola, che verrà ristrutturata con un finanziamento di 300 milioni di euro.

A promuoverla I Siciliani e ad Arci Catania, con la presenza del presidente della commissione antimafia, Giuseppe Fava.

“Ai sindaci oggi segnaliamo che sono circa 2000 gli immobili confiscati per mafia e disponibili nel Catanese – scrivono in una nota – la collettività potrebbe goderne presto”.

Per i Comuni c’è tempo fino al 28 febbraio per sfruttare la possibilità di ottenere i fondi per la ristrutturazione messi a disposizione tramite i bandi promossi dall’Agenzia per la coesione.

“È necessario sapere che ancora nel 2022 non tutti i Comuni vengono messi a conoscenza dei beni confiscati nelle loro disponibilità”.

Spiegano i segretari generali della Fillea Cgil, Vincenzo Cubito e della Camera del Lavoro, Carmelo De Caudo.