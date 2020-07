Belpasso: lascia i domiciliari per picchiare un conoscente, arrestato

Arrestato il 40enne Salvatore Sambataro dai Carabinieri della Stazione di Belpasso, responsabile del reato di evasione. Sambataro, infatti, in stato di detenzione domiciliare come misura per reati contro il patrimonio, aveva deciso di prendersi un po’ di libertà, uscendo dalla sua abitazione sita in via Crispi. L’uomo, in realtà, lascia la propria abitazione solo per recarsi da un conoscente per minacciarlo di morte.

I militari, avvertiti da una telefonata anonima riescono ad intervenire in tempo. Quindi, presso Via Vittorio Emanuele, si è evitato, fortunatamente, il peggio, al malcapitato. Inoltre, i Carabinieri riescono a bloccare il Sambataro e ricondurlo agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

G.G.