Rinviati tutti i prossimi concerti e spettacoli della dodicesima edizione del Bellini Festival. La decisione scaturisce in seguito al nuovo Dpcm dello scorso24 Ottobre, che ha stabilito la chiusura dei teatri e delle sale da concerto sull’intero territorio nazionale italiano.

Tristemente tutti gli altri prossimi concerti, eventi e spettacoli programmati fino al 3 Novembre 2020 per la dodicesima edizione del Bellini Festival sono stati rimandati e saranno riprogrammati non appena sarà possibile esibirsi nuovamente in pubblico.

Ma il Bellini festival, guidato dal direttore artistico-regista Enrico Castiglione, non si ferma. Nasce così “Bellini Digital Festival”.

«Dopo il grande successo dei primi concerti con Amarilli Nizza, Filippo Micale, Roberto Abbondanza, He Hui e Gonca Dogan – ha dichiarato il maestro Enrico Castiglione – la dodicesima edizione del Bellini Festival diventa digitale. Abbiamo aperto una nuova pagina social su Facebook denominata “Bellini Digital Festival”, supportata dal portale televisivo web www.musicalia.tv, per non lasciare senza musica, e senza la musica di Vincenzo Bellini, le migliaia e migliaia di spettatori che ci seguono ormai in tutto il mondo. I concerti dal vivo dal prossimo 3 Novembre, compreso quello abituale al Duomo di Catania, saranno recuperati, si spera, entro dicembre di quest’anno”.

Un’area dedicata ai concerti più amati

Gli spettatori ora potranno continuare ad ascoltare i concerti belliniani anche sulla nuova pagina “Bellini Digital Festival”. Così da casa propria, in tutto il mondo, potranno essere riascoltati i concerti con Amarilli Nizza, Filippo Micale, Roberto Abbondanza, He Hui e Gonca Dogan, accompagnati al pianoforte da Anna Maria Calì ed Eugenia Tamburri.

Ma la nuova vita “digitale” del Bellini Festival non si esaurisce solo nel riproporre i concerti più importanti di questa dodicesima edizione. Il “Bellini Digital Festival” offre sulla propria pagina anche la possibilità di vedere eventi rimasti nella storia del Festival Belliniano, come il Concerto inaugurale del 2009 al Teatro Bellini con Renato Bruson e Gregory Kunde diretto da Eve Queler. Ma anche la Norma di Bellini con la regia e le scene di Enrico Castiglione. Senza dimenticare anche i numerosi concerti con le star internazionali della musica che nei suoi primi undici anni di vita hanno omaggiato Bellini con le proprie acclamate esibizioni.

Sospesa anche la mostra “Sacre Pietre”

Sospesa nell’ambito della sezione “Bellini Renaissance” anche la Mostra fotografica curata da Domenick Giliberto presso Palazzo Biscari intitolata “Sulle sacre pietre”. Le foto esposte testimoniano la messa in scena della Norma nel 2009 al Teatro Romano di Catania, sulle cui rovine si erge la casa natale dello stesso Bellini. Foto del 2012 al Teatro Antico di Taormina e del 2015 al Teatro Greco di Siracusa con la regia e le scene di Enrico Castiglione. L

La Mostra, che espone foto di Tommaso Le Pera e Domenick Giliberto, sarà riprogrammata entro il prossimo Natale.

E.G.