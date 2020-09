Bellezza Belcanto Bellini: ecco concerti in programma fino al 3 ottobre

Nonsoloclassica Internazionale Catania presenta:

BOLERO di Ravel, UN AMERICANO A PARIGI e ‘CUBAN OVERTURE’ di Gershwin…

Il programma di Domenica 20 Settembre ore 21,30

Taormina, Teatro Antico

CONCERTO SINFONICO

Christopher Franklin Direttore

Orchestra e Tecnici del Teatro Massimo Bellini

Biglietti in vendita da € 10 a € 20 + diritti di prevendita su circuito vivaticket e boxoffice e presso il botteghino del

Teatro Massimo Bellini

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/concerto-sinfonico/150451

www.teatromassimobellini.it

Box Office

via Giacomo Leopardi, 95 – Catania

Tel:095 7225340

Orari – Lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Box Office

Viale Libertà 91 Catania

Tel: 095 8168949

Orari – Dal lunedì al venerdì 9,30 – 17,00

– Sabato 9,30 – 12,30

Mercoledì 16 Settembre ore 21,00

Catania, Cortile Platamone

DA MOZART A MAHLER

PICCOLA ORCHESTRA DEL TEATRO MASSIMO BELLINI

Leonardo Catalanotto Direttore

Programma:

R.FUCHS

Serenade n.1 op.9

Andante

Tempo di Minuetto

Allegro scherzando

Adagio – con molta espressione

Finale: Allegro

G. MAHLER Adagietto Sehrlangsam, dallA Sinfonia n: 5

W.A.MOZART Sinfonia n.40 in Sol min. K 550

I Molto allegro (sol min.)

II Andante (mi bem. magg.)

III Minuetto e trio, allegretto (sol min.)

IIII Allegro assai (sol min.)

Professori d’Orchestra e Artisti del Coro del Teatro Massimo Bellini

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/cortile-platamone-concerto-orchestra-d-archi/150168

Biglietti in vendita € 12 su circuito vivaticket e presso il botteghino del Teatro Massimo Bellini

Giovedì 17 Settembre ore 21,00

Catania, Cortile Platamone

GRUPPO D’ OTTONI E PERCUSSIONI

GIOCHI SQUILLANTI

Antonino Manuli Direttore

Gioacchino Giuliano, Mario Musumarra, Salvatore Episcopo, Giuseppe Raciti – Trombe

Antonio Anfuso, Giuseppe Episcopo, Angelo Bonaccorso, Rocco Vitaliano – Corni

Vincenzo Paratore, S. Benvenuto Ramaci, Salvatore Cannavò – Tromboni

G. Salvatore Mangiameli – Euphonium/Trombone basso

Antonio Coschina Basso Tuba

Ivan Minuta Timpani

Marina Borgo, Francesco Minuta, Francesco Maggiore – Percussioni

Programma:

V. Bellini Norma Sinfonia (arr. A. Manuli)

R. Wagner- Bruce C.Briney Prelude e Marcia

A. Zimmer) The Gladiator (arr. R. Phillippe)

M. Rozsa Parade of the Charioteers (Ben Hur) (arr. R. Phillippe)

Music of America (arr.Wayne Scott)

David Short Gli Amici italiani di Mickey Mouse

David Short Variazione sulla Marcia di Topolino

Massimiliano Fiorella Ramblas

Professori d’Orchestra della sezione Ottoni e Percussioni del Teatro Massimo Bellini

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/cortile-platamone-giochi-squillanti/150170

Biglietti in vendita € 12 su circuito vivaticket e presso il botteghino del Teatro Massimo Bellini

Giovedì 1 Ottobre ore 21,00

Catania, Cortile Platamone

DUO VIOLINIO E PIANOFORTE

Alessio Nicosia violino

Gaetano Costa pianoforte

Wolfgang A. Mozart

Sonata Kv 302 in Si bem magg.

Robert Schumann

Sonata in la min. op.105

César Franck

Sonata in la magg.

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/cortile-platamone-in-duo/150171

Biglietti in vendita da € 12 su circuito vivaticket e presso il botteghino del Teatro Massimo Bellini

Sabato 3 Ottobre ore 21,00

Catania, Cortile Platamone

OTTETTO D’ARCHI MONET

Programma:

Max Bruch

Ottetto per archi (opera postuma)

F.Mendelsohn Bartoldy

Ottetto per archi in mi bem magg. op. 20

VIOLINI

Alessio Nicosia

Antonio De Simone

Giuseppe Costantino

Valentina Caiolo

VIOLE

Isidoro Simone Paradiso

Francesca Irene Marletta

VIOLONCELLI

Gerardo Maida

Alessandro Longo

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/cortile-platamone-in-otto/150528

Biglietti in vendita € 12 su circuito vivaticket e presso il botteghino del Teatro Massimo Bellini

