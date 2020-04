Beccati due pusher pronti a spacciare ad Aci Catena: uno è minorenne

In macchina con la droga in tasca pronti a spacciare: con queste accuse, i carabinieri hanno denunciato un 30enne e un 17enne, entrambi di Aci Catena.

I militari stavano perlustrando il territorio catenoto quando, in via Pozzo, quando hanno notato due a bordo di una Fiat 500 i quali, al loro passaggio, hanno istintivamente cercato di celarsi il viso. Nulla di più sbagliato poiché i militari, immediatamente, li hanno sottoposti ad un approfondito controllo. Gli agenti hanno così rinvenuto, nelle tasche del minore, 4 dosi di marijuana già confezionate per la vendita e la somma di 150 euro.

La conseguenziale perquisizione domiciliare effettuata ha quindi consentito ai militari di rinvenire nell’abitazione del maggiorenne nascosti all’interno del frigorifero, altri dieci grammi di “erba”. Lo spacciatore, inoltre, era in possesso di altro denaro, per una somma complessiva di 510 euro.

