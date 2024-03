Una raccolta di storie da tutto il mondo per riscoprire il gusto dell’avventura e dell’ignoto: per gli amanti del cinema e della montagna è in programma la dodicesima edizione della rassegna cinematografica dedicata all’outdoor e ai grandi spazi da esplorare. Si tratta di Banff mountain film Festival world tour Italy: manifestazione che dal 2013 porta in Italia le migliori produzioni presentate durante l’omonimo festival canadese Banff Canada, e che arriva per la prima volta in Sicilia lunedì 25 marzo al cinema King di Catania alle ore 20.

Il tour, che ha preso il via da Milano martedì 30 gennaio, si concluderà il 26 marzo: 38 gli eventi in programma che da due mesi vanno in giro per l’Italia. La tappa in Sicilia è organizzata dal catanese Salvatore Orfila, esperto di post-produzione video e appassionato di cinema e sport. In collaborazione con il CAI sezione di Catania e il supporto di Vertical climbing center e di Ashàra Etna & Stromboli guides, la proiezione al King ospiterà Carmelo Ferlito, alpinista e Docente di vulcanologia all’Università di Catania.

Con la proiezione di 8 corti e mediometraggi, al pubblico verranno offerte storie da tutto il mondo, che raccontano la libertà nell’esplorare la natura incontaminata. Si percorreranno le montagne del Tien-Shan, per un’avventura sugli sci tra i popoli nomadi sulla via della Seta, fino alla scalata delle montagne della Sierra Nevada. Girando per le terre del nord del Canada, si conoscerà anche il rapporto tra musica jazz e sci, fino alla storia di una rock star che decide di diventare allevatore di bufali. Banff nasce per riscoprire il piacere dell’avventura, con film che raccontano storie di esplorazione, montagna e action sport, veicolando valori di rispetto e amore per la natura.

Con l’edizione 2024, la società Itaca the outdoor community – che organizza e promuove le rassegne di Banff centre mountain film Festival world tour, dell’Ocean film festival e del Reel rock – ha scelto di impegnarsi a sostegno dell’ambiente in collaborazione con ZeroCO2, società benefit che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale.