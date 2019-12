Bancarotta fraudolenta per Banca Base: 2 arresti e 18 indagati

Due arresti e diciotto indagati: è questo il prodotto dell’operazione “Fake Bank” eseguita in queste opere dalla Guardia di Finanza di Catania circa le accuse di bancarotta fraudolenta della Banca Base.

Sui soggetti pendono anche i reati di falso in prospetto, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza e aggiotaggio per fatti attinenti al fallimento della “Banca Sviluppo Economico s.p.a.” dichiarato dal Tribunale civile di Catania nel dicembre 2018. Confermato, inoltre, lo stato d’insolvenza in appello nell’aprile 2019.

Nel contempo, i Finanzieri stanno procedendo alla notifica a 18 indagati dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’operazione delle Fiamme Gialle ha consentito di tracciare gli illeciti operati dalla governance della “fallita” Banca Base. Le manovre consistevano in operazioni finanziarie anti-economiche e dissipative del patrimonio societario a differenza dei vincoli imposti dall’Autorità di Vigilanza.

E.G.