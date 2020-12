Bancarotta fraudolenta per la Wine Market srl : sotto sequestro “Il Cantiniere”

Sigilli per dei noti ristoranti nel centro cittadino: Il Cantiniere, Il Nerello e il Panecaldo, già gravati in passato da provvedimenti simili. Coinvolto, ed accusato per il reato di bancarotta fraudolenta Orazio Tosto, amministratore delegato della società “Etna Doc srl”.

I militari della Guardia di finanza di Catania hanno altresì effettuato il sequestro preventivo, delle quote sociali della “Etna Doc srl”, con sede a Catania, e del relativo patrimonio aziendale per un valore complessivo stimato di circa 500 mila euro. Le investigazioni hanno ricostruito le condotte criminose poste in essere dal management della “Wine Market srl” mediante la gestione di tre noti ristoranti: “Il Cantiniere”, “Il Nerello” e il “Panecaldo”.

In particolare, le indagini della Guardia di finanza hanno consentito di accertare come Orazio Tosto, in veste di amministratore avesse nel tempo “svuotato” l’intero complesso aziendale della citata Wine Market S.r.l. dichiarata fallita nel gennaio 2019. Ma prontamente sostituita da un’altra società “Etna Doc S.r.l.” avente la stessa sede legale e luogo di esercizio nonché formalmente amministrata da prestanome dello stesso Orazio Tosto.

Ma non solo: l’amministratore ha aggravato il dissesto della predetta “Wine Market” continuando a operare nonostante lo stato di crisi. Così Tosto ha maturato debiti nei confronti dell’Erario e degli altri creditori per oltre 600 mila euro. Al fine di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, Tosto teneva la contabilità in modo non conforme alla legge. Sottraendo, così, parte delle scritture contabili della società.

Infine, ha tentato di sottrare parte dei beni della “Wine Market” alla procedura fallimentare. Lo stratagemma architettato dall’amministratore consisteva nella svendita di vino e liquori scontati fino al 50%.

Scattano così gli arresti domiciliari per Orazio Tosto e il sequestro preventivo delle quote sociali e dell’intero patrimonio Etna Docs S.r.l. costituito dai tre ristoranti sopracitati.

E.G.