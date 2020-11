Send an email

Bambino di 10 anni trova 600 euro in un bancomat e li restituisce al proprietario

La storia di Andrea, 10 anni è circolata in fretta: la sua onestà da Aci Catena ha fatto il giro d’Italia.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il bambino si trovava in un ufficio postale con la mamma impegnata in una pratica. La sua attenzione è stata catturata per pochi minuti dal bancomat posto vicino a lui.

Andrea si accorge della presenza di tanti soldi nell’erogatore e va a curiosare. Effettivamente, qualcuno ha dimenticato ben 600 euro. Senza esitazioni, il bambino corre dalla mamma con in mano i soldi informandola della disattenzione di qualche cliente.

La storia ha un lieto fine: informato il direttore dell’ufficio postale, è stato semplice risalire a colui che aveva prelevato ed informarlo di quanto avvenuto. Quest’ultimo, visibilmente colpito dalla generosità del bimbo, quasi si commuove: oggi incontrerà Andrea per ringraziarlo personalmente.

E.G.