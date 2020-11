Bambina di 5 anni positiva al Covid: miglioramenti in rianimazione

A 5 anni è risultata positiva al Covid19. La bambina, ricoverata all’ospedale San Marco, si è aggravata in poche ore riscontrando una insufficienza respiratoria grave.

Non c’era tempo da perdere, e così lo staff medico ha trasportato immediatamente la paziente presso il reparto di Rianimazione pediatrica al Garibaldi di Nesima. Qui, il team di medici ha lavorato in collaborazione con l’Unità operativa di Talassemia per salvare, a tutti i costi, la bimba definita il primo caso del genere in Italia.

La piccola, infatti, è affetta da microdrepanocitosi, una malattia genetica che coinvolge la produzione qualitativa della emoglobina, una proteina che all’interno dei globuli rossi è deputata al trasporto di ossigeno ai tessuti. L’impatto del Covid sulla patologia aveva causato alla paziente insufficienza respiratoria tale da rendere urgente l’assistenza in area critica, attraverso ventilazione meccanica e monitoraggio cruento. Tutto è bene quello che finisce bene: dopo “lo svezzamento” dal ventilatore, la bambina non si trova più in situazione di criticità. Ciò ha permesso subito dopo la sospensione delle cure intensive

«È l’ennesima riprova – ha affermato il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Fabrizio De Nicola – dell’efficacia multidisciplinare dell’Arnas Garibaldi. Nonostante l’emergenza in corso, l’attività assistenziale non ha mai smesso di funzionare a tutti i livelli. Ritengo doveroso, quindi, ringraziare tutti i professionisti che rendono possibile il raggiungimento di certi risultati. Un particolare plauso va al Dipartimento materno infantile diretto dal professore Giuseppe Ettore».

La bambina, attualmente, si trova ricoverata presso il reparto Covid dell’ospedale San Marco.

E.G.