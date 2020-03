Balli e spinelli a San Cristoforo contro le ordinanze

Sembrerebbe che nel popoloso quartiere di San Cristoforo le restrizioni emanate dal governo per contenere il contagio da Covid-19 non siano valide.

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante nel corso di un controllo nei pressi del sopracitato rione, hanno denunciato ben 36 persone intente alle più svariate attività.

Si parte dalla riunione con gli amici per il consumo dello “spinello” fino al ballo in strada con i vicini di casa. Nell’ultimo caso, identificati e denunciati l’autore del video nonché l’uomo e la donna che ballavano in strada e che avevano postato il video sui social network. Sembrerebbe che l’abitudine di riprendersi mentre si sbeffeggia il covid-19 non sia nuova a San Cristoforo dopo la pubblicazione di un video dove alcuni soggetti si mostrano spavaldi in strada.

E.G.