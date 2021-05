Baked Oats per una colazione sana e gustosa

Sembra una torta ma non lo è! Il Baked Oats è un porridge cotto al forno: immaginate un gustoso porridge con sopra una crosticina croccante.

La ricetta

Ingredienti:

20gr di fiocchi d’avena;

10gr di farina d’avena istantanea;

10gr di farina di cocco;

90gr di latte di mandarle;

40gr di purea di mela (o banana);

2gr di lievito.

Procedimento:

Mischia tutti gli ingredienti e trasferisci il composto in una terrina o in una tazza da forno. Cuochi a 180° per 25 minuti. Per un tocco in più puoi aggiungere yogurt greco e burro di arachidi.