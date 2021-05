Avocado siciliano, così intenso e UNICO

L’avocado è un frutto subtropicale dalle tantissime proprietà e benefici.

Oltre ai suoi molteplici impieghi nel campo della cosmesi, l’avocado è sempre più presente nelle nostre tavole in versione sia dolce che salata.

Ricco di grassi? Vero, ma solo quelli definiti “buoni”. Studi scientifici hanno dimostrato il potere “curativo” di questo frutto: favorisce il dimagrimento, è un antiossidante, riduce la ritenzione idrica, la cellulite, l’ipertensione, il colesterolo e la stipsi; previene il diabete ed è fonte di vitamine A, D, E, K, B, acido folico, potassio e magnesio.

Dai prodotti per capelli e per la cura del corpo fino alle nostre tavole. Accompagna primi piatti, secondi, insalate e persino dolci. Ma non bastava. Ecco quindi il nuovo amaro, UNICO, proprio come forse le infinite proprietà già elencate di questo frutto.

Avocado e agrumi in un UNICO liquore

Dopo aver creato la Cavisk srl, una società di distribuzione di alcolici, tre giovani palermitani, insieme al concept Compagnia mediterranea liquori, hanno lanciato il nuovo amaro all’avocado, UNICO.

I trentaduenni Domenico Viola, Giovanni Battista Castiglione e Giuseppe Schillaci hanno ideato il liquore durante la seconda ondata della pandemia, quando anche il loro settore ha attraversato l’inevitabile crisi economica.

Ingrediente principale del liquore è proprio l’avocado siciliano che dopo la raccolta viene selezionato, tagliato e messo in alcol.

Stessa operazione per le scorze appena sbucciate degli agrumi siciliani. Infine ogni singolo preparato viene unito all’infuso di erbe aromatiche, acqua e zucchero per dare vita al liquore.

L’obiettivo aziendale è quello della produzione annuale di circa 10000 bottiglie.

Non solo agrumi in Sicilia, ma anche frutti subtropicali trovano ampio terreno e utilizzo. Nota ai più, ad esempio, la produzione tutta siciliana di questo frutto. L’azienda Sicilia Avocado ad esempio, dal 2013 commercializza i suoi frutti in tutta Italia e non solo.

Sembra infatti che il nostro terreno e le condizioni climatiche siano particolarmente favorevoli alla nascita e alla crescita di questo frutto. L’avocado siciliano è caratterizzato da una particolare cremosità, da un sapore intenso e da una peculiare energia. Il nostro è infatti un terreno nutriente e favorevole alla coltivazione del frutto grazie al nostro vulcano, l’Etna, che con i suoi lapilli e i suoi granelli di sabbia rende l’avocado siciliano diverso dagli altri e con un sapore più intenso.