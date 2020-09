Avanzata pericolosa del Covid in Sicilia: 106 nuovi casi in 24h

Avanza pericolosamente il Covid in Sicilia. Il bollettino del Ministero della Salute comunica un incremento di 106 nuovi casi nelle ultime 24 ore. A fronte di 4.607 tamponi effettuati la percentuale dei positivi si alza a 2,1%. Dall’inizio della pandemia i contagi superano quota 5.000, arrivando 5.032, per la precisione. Non sono buone le notizie sul fronte ospedaliero: in aumento i ricoveri, +4 rispetto a ieri. La quota degli ospedalizzati, quindi, è di 108 persone, 18 in terapia intensiva, +3 rispetto a ieri. Nessun migrante risulta positivi, nella giornata di oggi. Non si segnala nessun decesso, mentre, 30 i nuovi guariti.

I nuovi positivi per provincia

La provincia di Palermo sembra essere quella con più focolai in questo inizio estate. Catania 22; Palermo 19; Trapani, 17; Agrigento 11; Messina 5; Ragusa 5; Enna 3; Siracusa e Caltanissetta 2.

G.G.