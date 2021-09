Autostrada: al via ai lavori su quattro viadotti della A19

Autostrada Anas A19, scatta il via agli interventi di manutenzione previsti sia quattro viadotti in direzione Palermo.

Iniziano i lavori sull’autostrada anas A19, i viadotti interessati, già ammodernati in direzione Catania, sono San Giuseppe, Irosa, Palumba I, Palumba II.

Prendono così il via oggi, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, i lavori di manutenzione. Gli interventi dei quattro viadotti erano già in programma nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.

I lavori comporteranno, oltre alla sostituzione dei guardrail, il risanamento degli impalcati e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale.

I quattro viadotti, compresi tra il km 81 e il km 89 dell’autostrada tra gli svincoli di Irosa e Cinque Archi, avevano beneficiato dei medesimi interventi lungo la carreggiata in direzione Catania riaperta al traffico lo scorso 12 agosto e che, da oggi, ospiterà il traffico in entrambi i sensi di marcia.