Autocertificazione come “posteggiatore abusivo”: denunciato

Ha sbarrato nell’autocertificazione l’opzione di spostamento per motivi lavorativi ma faceva il posteggiatore abusivo. È successo ieri pomeriggio a Catania.

Nel corso dei controlli delle forze dell’ordine per far rispettare le restrizioni disposte dal governo contro il coronavirus, la polizia ha fermato T.F. di 31 anni. L’uomo, bloccato nei pressi dell’ospedale Garibaldi Centro, ha mostrato l’autocertificazione ai militari dove affermava di essere uscito di casa per lavoro. Ma il mestiere dell’uomo era fare il parcheggiatore abusivo al pronto soccorso dell’ospedale.

Il 31enne si è beccato l’ennesima denuncia poi era già stato multato per lo stesso motivo e destinatario dell’avviso orale del questore di Catania.

E.G.