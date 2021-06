Auto si scontra contro palo della luce: 4 feriti

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone del Comando Provinciale di Catania è intervenuta la notte scorsa poco prima dell’1,00, per un incidente stradale autonomo in Viale Mario Milazzo 202 a Caltagirone (CT).

Una BMW con a bordo 4 ragazzi, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione.

I 4 occupanti dell’auto sono stati trasportati in ospedale prima dell’arrivo sul posto della squadra dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza sia la vettura che il palo dell’illuminazione stradale, oramai instabile a causa dell’impatto.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso.

E.G.