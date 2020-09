Send an email

Auto si ribalta in via Cristoforo Colombo ad Acireale

Un grave incidente è avvenuto verso l’ora di pranzo in via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con Santa Maria Ammalati ad Acireale.

Un auto si è ribalta, secondo dinamiche ancora in via di ricostruzione. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso e i sanitari del 118.

E.G.