Aumentano i contagi in Sicilia, Razza: “Eventuale lockdown solo in alcune aree”

«Nei mesi scorsi il numero di tamponi era bassissimo e quello dei ricoveri dieci volte quelli attuali, quindi la strategia messa in atto dalla Regione sta dando i suoi frutti. Noi stiamo valutando un provvedimento che non vedrà il lockdown se non selettivo in alcune aree».

Ad affermarlo è l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine dei lavori, al teatro Bellini di Catania, su “La sanità post Covid-19”.

«La scelta della Regione sarà quella di fare quanto più è possibile test diagnostici per rilevare anche i positivi asintomatici. I tempi di ospedalizzazione ci dicono che il dato medio è di 5-6 giorni, ed è significativamente più basso», conclude Razza.

Ieri, giovedì 8 ottobre, boom di contagi: 259 nuovi positivi, per un totale di 8.479 dall’inizio dell’epidemia.

E.G.