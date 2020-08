Attrazione “magnetica” per la droga: arrestato un noto pusher

Catania: tratto in arresto il pusher catanese 35enne Massimiliano D’Ambra, responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il D’Ambra, vecchia conoscenza dei Carabinieri, per i suoi trascorsi, era già sorvegliato da tempo poichè ritenuto ancora attivo nel “mestiere” di spacciatore. Nel pomeriggio di ieri, infatti, osservando l’uomo nella zona di Piazza Caduti del Mare, i militari notano lo stesso che cedeva dosi di stupefacenti ai clienti, rifornendosi, però, ad ogni scambio.

Bloccato e perquisito, il pusher aveva agito astutamente. Infatti, utilizzava una calamita che gli consentiva di occultare, più in profondità, le 4 dosi di marijuana e le 6 dosi di cocaina che nascondeva. Ma l’uomo possedeva anche la somma di 90 euro, ritenuta provento dello spaccio. Pertanto, tradotto agli arresti domiciliari, lo spacciatore è in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

G.G.