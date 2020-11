Attivo il bonus contributo per i centri storici: ecco i requisiti per richiederlo

Arriva il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici, previsto dal “decreto Agosto”. Si tratta dell’erogazione, agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un’apposita istanza. L’istanza, per la richiesta, va presentata dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.

Ecco i requisiti per la richiesta

I requisiti necessari, per effettuare la richiesta, sono i seguenti: avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza. Inoltre, svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti e città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

Bisogna possedere almeno 1 dei seguenti requisiti

Per la richiesta si terrà conto dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti. In considerazione anche: inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.

