Vandalizzato il locale “First” a San Berillo

Stamane, il Sindaco Salvo Pogliese, ha incontrato in municipio Giovanni Barone, titolare del locale “First” di piazza Goliarda Sapienza (ex Delle Belle).

Infatti, il noto pub della movida catanese sabato notte ha subito atti di vandalismo nella parte esterna del locale.

Il primo cittadino, insieme all’assessore Barbara Mirabella ha espresso piena solidarietà dell’Amministrazione Comunale per i danneggiamenti.

Le parole di Pogliese: «Ho voluto personalmente sincerarmi con l’imprenditore per i danni causati affinché lo sfregio alle sue attività rimanga un fatto isolato.»

Il Sindaco, inoltre, ringrazia il pronto intervento delle forze di Polizia nel rintracciare l’autore del vandalismo.

Pogliese ha dichiarato, in aggiunta, di avere in agenda un incontro con una delegazione di esercenti che operano nella zona del vecchio quartiere di San Berillo, per la sua riqualifica sociale e culturale.

