Asta ❤️ di Beneficenza 🧶 #RestiamoUniti

Asta di Beneficienza #RestiamoUniti. Contro il Coronavirus siamo più forti: Aiutaci e aiutare!

Il Coronavirus oltre che emergenza sanitaria è emergenza economica. Il disagio ha toccato tutti.

L’Urlo vuole dare un contributo concreto a chi sta peggio. La nostra testata grazie al sostegno di grandi eccellenze siciliane organizza l’asta di beneficenza #RestiamoUniti.

Il ricavato sarà devoluto al comune di Acicastello, tramite il conto corrente attivato per sostenere i castellesi che si sono trovati in difficoltà economiche a seguito della emergenza sanitaria da Covid 19.

Sensibili alle richieste di chi ha bisogno, hanno raccolto il nostro urlo d’aiuto artisti, designer, professionisti e imprenditori siciliani: “Uniti si può”, uno slogan che oggi più che mai ha una forte valenza.

La nostra iniziativa è stata accolta con entusiasmo, lo stesso entusiasmo che siamo sicuri, coinvolgerà le persone che decideranno di partecipare. Vogliamo inoltre informarvi che il prezzo di base d’asta prevede uno sconto del 40 per cento sul normale prezzo di vendita dei bene, servizi e prodotti che saranno messi all’incanto.

L’incanto sarà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook giovedì 16 aprile alle ore 21. Presenteranno Cinzia Grillo e Fabiola Foti

I lotti oggetto dell’asta sono qui di seguito elencati

Lotto n. 1 Giulia Sezzi

Cuscini misura 45×45 in cotone rifiniti a sacco. Coordinati tra loro. Prezzo di vendita € 40,00 cadauno.

Prezzo base d’asta € 24,00

Lotto n. 4 Lovemà

Abito, prezzo di vendita € 160,00

Prezzo base d’asta € 100,00

Lotto n. 5 Lovemà

Abito prezzo di vendita € 140,00

Prezzo base d’asta € 84,00

Lotto n. 6 Antonio Alessandria Purfume

Eau de parfum 50ml della mia linea di profumi. La linea è composta da 8 fragranze.

Prezzo di vendita € 148,00

Prezzo base d’asta € 59.2

Lotto n.7 ElabPhotographers

Corso di avviamento alla fotografia da svolgersi in due domeniche.

Prezzo di vendita € 200,00

Prezzo base d’asta € 60,00

Lotto n. 8 Kea Atelier Il Giardino Segreto

Buono di acquisto del valore di € 500,00. Il buono avrà una durata di 6 mesi e potrà essere utilizzato per ogni acquisto.

Prezzo base d’asta € 200,00

Lotto n. 9 Dimora Bellini B&B

Voucher per 2 notti. La camera messa disposizione è tipologia deluxe nel periodo alta stagione tra 15/4 – 7/11. Valore di vendita € 139,00.

Prezzo base d’asta € 89,00

Lotto n. 10 Claudio Di mari

Borsa da cerimonia Claudio Di Mari, prezzo di vendita €150,00

Prezzo base d’asta € 90,00

Lotto n.11 Ex Voto Promissum

Un voto grande: oggetto offerto in dono alla divinità (in età cristiana a Dio, alla Vergine, a un Santo) per grazia ricevuta o per adempimento di una promessa.

Orecchini con cuore a raggera.

Prezzo base d’asta € 50,00.



Lotto n. 12 Ex Voto Promissum

Orecchini teste di moro.

Prezzo base d’asta € 35,00

Lotto n.14 Elibeautyskin

Consulenza gratuita e dermaroller.

Prezzo base d’asta € 15,00



Lotto n.15 Salini Gioielleria

Due vasi Onlylux Wave di vetro in pasta di colore grigio, soffiati a bicca ed incamiciati da due diversi strati dalle tonalità più trasparenti. Brillanti, caldi e lavorati completamente a mano, ognuno di essi è a tutto gli effetti un oggetto unico, differente ed esclusivo. Vaso Luce altezza 40 cm. Prezzo di vendita €165,00.

Prezzo base d’asta € 100,00

Lotto n.16 Salini Gioielleria

Vaso luce altezza 30 cm prezzo di vendita €125,00. (vedi foto sopra)

Prezzo base d’asta € 75,00

Lotto 17 Vodafone Store Via Umberto Catania

Bluetooth, prezzo di vendita € 25,00.

Prezzo base d’asta € 15,00

Lotto 18 Vodafone Store Via Umberto Catania

Bluetooth, prezzo di vendita € 25,00.

Prezzo base d’asta € 15,00 (vedi foto sopra)

Lotto 19 Valeria Magistro Kimy

Corso STYLING online prezzo di vendita € 80,00 della durata di 40 minuti.

Prezzo base d’asta € 50,00

Lotto 20 Valeria Magistro Kimy

Abito bimba (Brand Kimy) 8 anni fiori collezione/primavera estate 2019. Prezzo di vendita € 50,00. Base d’asta € 30,00.

Lotto 21 Valeria Magistro Kimy

Abito bimba “Siregatto” taglia 7 anni collezione primavera/estate 2019. Prezzo di vendita € 60,00.

Prezzo base d’asta € 36,00.

Lotto 22 Made a Mano Caltagirone

Vaso fico d’india alto cm 60. Prezzo di vendita €140,00.

Prezzo base d’asta € 56,00

Lotto 23 Wall Street Institute

N. 1 corso gratuito WSE Online della durata di 1 mese, da iniziare entro e non oltre il 30/05/2020.

Prezzo base d’asta € 50,00

Kit makeup e consulenza personalizzata. Valore commerciale € 230,00

Prezzo base d’asta € 138,00

Lotto n. 25 Marco Strano

Fazzoletto da collo in tulle ricamato misure 90×55 Valore commerciale €200,00

Prezzo base d’asta € 120,00

Regolamento

L’incanto si svolge online sulla pagina facebook dell’Urlo giovedì 16 aprile 2020 alle ore 21.00. I lotti sono presentati all’interno di questo articolo. Dal momento della pubblicazione dello stesso è possibile iniziare a fare delle offerte commentando sul post dell’articolo (sulla pagina a questo link). Nel commento è necessario indicare il lotto con il corrispondente numero nonché la cifra che – nel caso si tratti della prima offerta – può corrispondere esattamente al prezzo di base. L’incanto si conclude il giorno in cui viene trasmessa la diretta sulla pagina fan del giornale. Viene stabilito un ordine degli articoli. Partendo dall’ultima offerta ricevuta attraverso i commenti, si possono effettuare dei rilanci durante la trasmissione nel tempo massimo di 5 minuti per ciascun lotto. Qualora l’asta andasse deserta al primo tentativo, il lotto sarà nuovamente messo all’incanto per altri tre minuti, prevedendo un ribasso ulteriore del 10 per cento rispetto al prezzo base.

Una volta conclusa gli aggiudicatari dovranno effettuare un bonificio presso il conto corrente dedicato intestato al Comune di Aci Castello, specificando nella causale “asta di beneficienzia Urlo” più il numero del lotto. Le coordinate bancarie del bonifico sono le seguenti:

Creval Spa – Agenzia di Aci Castello –

iban: IT44J0521626102000000091849

BIC/SWIFT: BPCVIT2S

intestato a: Comune di Aci Castello

Copia del bonifico quindi dovrà essere inviata presso la nostra redazione a mezzo mail a info@lurlo.news

L’aggiudicatario infine ha 24 ore di tempo per effettuare il bonifico e spedire copia dello stesso. Inoltre nel caso di mancato pagamento il lotto sarà aggiudicato dalla seconda offerta più elevata. Se non dovessero esserci, il bene oggetto dell’asta rimane invenduto.