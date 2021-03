Assessore Turano riunisce proprietari ed operatori dei centri commerciali

«Il contesto di contrazione economica determinato dalla pandemia è indubbiamente gravoso per i centri commerciali e per coloro che vi operano all’interno. Per questo abbiamo fortemente voluto un momento di confronto sulle problematiche di queste realtà».

Così l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano, dopo la videoconferenza con i proprietari dei centri commerciali siciliani e le associazioni datoriali.

«Una situazione che desta molta preoccupazione – spiega l’esponente del governo Musumeci – è quella che riguarda le difficoltà degli affittuari sul pagamento dei canoni di locazione. Si tratta di un tema che va affrontato complessivamente, tenendo chiaramente presenti le singole e apprezzabili iniziative di alcune proprietà».

«Il nostro obiettivo – conclude Turano – è accendere i riflettori sulle necessità di queste realtà: chiedere i ristori necessari al governo nazionale e soprattutto di evitare uno sterile e inutile muro contro muro tra affittuari e proprietari dei centri commerciali».

