Assalta l’auto di due turiste derubandole: arrestato rapinatore seriale

Arrestato rapinatore seriale. Si tratta di Gioacchino Tudisco di 33 anni, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania. Lo scorso anno, in particolare, giorno 1° maggio, il malvivente aveva perpetrato una rapina ai danni di 2 turiste venete. Infatti, madre e figlia, a bordo della propria auto, in direzione Siracusa avevano, erroneamente, utilizzato l’uscita per Librino. Il Tudisco, a bordo di una Fiat Bravo, insieme a un complice, notando le due donne spaesate coglie l’occasione per rapinarle.

L’uomo, pertanto, aperto lo sportello della madre, seduta nel lato del passeggero, le strappa violentemente la borsa contente 1000 euro nonché documenti ed effetti personali. Inoltre, lo stesso, il giorno successivo viene beccato, in flagrante, per una rapina compiuta con le medesime modalità. Il volto del rapinatore seriale, riconosciuto dalle vittime, ha permesso ai Carabinieri di scovarlo e di relegarlo presso il carcere di Gela.

G.G.