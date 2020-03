Asp e CRI:consegna di farmaci a domicilio

Asp Catania in sinergia con Croce Rossa Italia ha avviato la consegna dei farmaci, nella città di Catania per quei soggetti fragili.

I pazienti ai quali sarà erogato il servizio sono rintracciabili tramite comunicazione del medico prescrittore, privilegiando la fascia della popolazione con più di 65 anni che vive da sola.

L’iniziativa vede dunque l’impegno del Dipartimento del Farmaco e CRI; impegno valido fino a quando l’emergenza epidemiologica Covid-19 non sarà più dichiarata tale.

Dunque, con tale provvedimento si invitano le persone anziane e debilitate ad essere molto cauti nell’uscire di casa, solo in casi di comprovata stretta necessità.

In particolare, l’azione messa in atto vuole andare a proteggere e ad evitare qualunque tipo di problema per quei soggetti che, purtroppo, rappresentano le vittime prediletto del virus ossia: persone affette da patologie croniche o con stadi di immunodepressione congenita o acquisita.

Inoltre la Direzione Strategica dell’Asp di Catania raccomanda ancora una volta al rispetto delle normative in materia di contenimento alla pandemia e richiama alla responsabilità di ciascuno.

Si ricordi, infatti, la disposizione recente del Presidente della Regione Sicilia n6 del 19/03/2020 dove le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quella per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno, per evitare assembramenti.

Inoltre è necessario mantenere le dovute distanze di sicurezza personale di almeno 1 metro.

Infine le passeggiate insieme all’amico a quattro zampe sono consentite solo in prossimità della propria abitazione.

G.G.