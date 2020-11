Asp, attivate 5 linee telefoniche di sostegno

Send an email

Riattivate 5 linee telefoniche dedicate ad attività di consulenza, sostegno sociale e gestione della rete territoriale per l’accesso ai servizi socio-sanitari.

I numeri utili

Il Servizio Sociale Professionale dell’Asp di Catania, coordinandosi con gli assistenti sociali specialisti dei servizi territoriali, risponderà ai seguenti numeri:

– 095.2540477

– 095.2542633

– 095.2545372

– 095.2540680

– 0933.39286.

Le linee, attive dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, sono rivolte ad implementare e migliorare il raccordo tra i cittadini e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in relazione all’emergenza Covid 19. Ma anche per monitorare le condizioni di vita delle persone e le famiglie sottoposte a sorveglianza sanitaria a domicilio e in isolamento sociale.

I numeri saranno utili, inoltre, ad aggiornare la mappatura di tutte le risorse dedicate all’emergenza presenti sul

territorio. L’attivazione delle linee attiverà così una rete di sostegno e accompagnamento per l’accesso ai servizi socio-sanitari sia pubblici, sia privati presenti sul territorio.

Con questa nuova opportunità, l’Asp di Catania intende dare una risposta alle istanze di sostegno e supporto sociale dei cittadini in questa nuova fase di emergenza, che presenta nuove caratteristiche rispetto alla precedente.

E.G.