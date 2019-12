Asp, arriva la firma del contratto per 11 nuovi dipendenti

Firmano il contratto oggi, all’Asp di Catania, 11 nuovi dipendenti. Saranno in servizio dal prossimo 1 gennaio 2020. Con queste assunzioni sale infatti ad oltre 300 il numero delle risorse umane, fra dirigenti medici e operatori sanitari, reclutate dall’Azienda sanitaria catanese nel corso del 2019.

«Chiudiamo l’anno con un dato soddisfacente, conseguito grazie all’infaticabile lavoro svolto dagli Uffici – afferma il manager dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza – . Il 2020 sarà un anno intenso sotto il profilo della programmazione e dell’operatività. Seguendo le indicazioni dell’Assessorato regionale alla Salute ci prepariamo alla definizione della nuova dotazione organica. Puntiamo sul cambiamento e sull’innovazione organizzativa, sulle competenze e sul potenziamento della struttura».

Nel 2019 ben 300 assunzioni

Nella mattina hanno dunque firmato il contratto 3 dirigenti radiologici, 2 tecnici di radiologia, 2 collaboratori amministrativi , 2 assistenti amministrativi, un assistente sociale ed un operatore socio-sanitario. Lo scorso 16 dicembre assunti inoltre 16 infermieri, 4 ostetriche e 2 fisioterapisti. Le prossime assunzioni sono programmate per l’1 gennaio, con la firma dei contratti per 22 tecnici di radiologia.

«Sono grato al direttore dell’UOC Risorse Umane e ai suoi collaboratori per l’ottimo lavoro svolto. Grazie al quale, da un lato, abbiamo fatto fronte alle carenze di personale che si sono registrate nel tempo. Dall’altro, abbiamo predisposto procedure e atti di programmazione per consentire di implementare la struttura organizzativa in coerenza con gli obiettivi assessoriali e aziendali», dichiara il direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria, dott. Giuseppe Di Bella.

Sul fronte dei concorsi sono aperti infatti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di 23 incarichi quinquennali di direttore medico per vari reparti aziendali. I termini si chiuderanno il 7 gennaio 2020.

«Ci prepariamo ad una intensa stagione concorsuale – aggiunge il direttore sanitario, dr. Antonino Rapisarda – che darà nuovo slancio e impulso a tutti i servizi aziendali. La prospettiva che coltiviamo dunque è di dare all’Azienda le migliori risorse per garantire competenza, autonomia e capacità di gestione dei processi di cambiamento».

E.G.