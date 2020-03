Emergenza Coronavirus, Asia Usb: “Stop a sfratti”

Considerata la delicata situazione in cui si trova l’intero Paese, l’organizzazione degli inquilini e degli abitanti ASIA USB, chiede un decreto di sospensione degli interventi previsti di sgombero programmati.

La richiesta scaturisce dal numero in crescita di sfratti e pignoramenti della prima casa in corso di esecuzione che colpiscono in modo particolare famiglie a basso reddito.

«La richiesta è anche dettata dalla delicata situazione sanitaria in cui si trova l’intero Paese. Come risulta evidente, fintanto che non sarà sotto controllo la diffusione del Coronavirus, si ritiene di garantire l’interesse collettivo. Proprio per questo motivo chiediamo la sospensione immediata di tutti i suddetti provvedimenti», si legge in un comunicato dell’organizzazione.

E.G.