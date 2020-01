Contro il caro voli nasce la compagnia aerea Aerolinee Siciliane Spa

Una compagnia tutta siciliana per combattere insieme il caro voli. È l’obiettivo comunitario di Aerolinee Siciliane Spa, la nuova società che vede a capo l’imprenditore Luigi Crispino, cuore pulsante del progetto.

Contro una vera e propria emergenza, la Sicilia si fa da sé per l’ennesima volta. Sono tanti gli azionisti che hanno seguito Crispino, già fondatore di Air Sicilia, nell’ambiziosa avventura che vede la Trinacria unica protagonista.

«Abbiamo ribaltato le regole della politica e dell’economia insieme. Per la prima volta in Italia nasce una vera compagnia ad azionariato diffuso, secondo i modelli di successo di aziende come Volkswagen, Google o Amazon. Oggi, possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto e ancora di più lo saremo nel futuro. Oggi diciamo che vogliamo volare e lo faremo», dichiara fiducioso il primo azionista.

Il Consiglio di sorveglianza è così composto: Elio Guastella, Stefano Spampinato, Claudio Melchiorre, Guendalina Lo Monaco, Aldo Di Benedetto. Eletti, invece, come componenti del Consiglio di gestione Luigi Crispino,ovvero il presidente, Piero Berti e Giacomo Guasone.

Le imprese potranno investire un minimo di diecimila euro. Per il momento gli azionisti hanno versato 173mila euro con l’obiettivo di arrivare presto a 10 milioni.

E Il primo volo? Aerolinee Siciliane dovrebbe inaugurare le piste aeroportuali intorno alla prima settimana di giugno.