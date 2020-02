Artisti di Sicilia a Noto

Si inaugurerà domani, martedì 4 febbraio, a Noto, la mostra Artisti di Sicilia: “Novecento, da Pirandello a Guccione“.

Oltre 200 le opere e i capolavori del Novecento siciliano in esposizione.

Dal 4 febbraio al 30 ottobre 2020, Artisti di Sicilia racconterà la crescente ricerca artistica dell’intero Novecento fino ai nostri giorni. Inoltre, nella mostra è presente anche la “Vucciria” di Renato Guttuso che lascia Montecitorio per approdare a Noto.

La mostra, in anteprima oggi lunedì 3 febbraio per la stampa, al Palazzo Ducezio – Sala degli specchi, ha come “patrono” dell’iniziativa Vittorio Sgarbi.

Sgarbi ha curato, in anteprima, la visita per la stampa. In aggiunta, si conta la presenza di Corrado Bonfanti -sindaco di Noto- e i produttori della mostra.