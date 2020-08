Ultimo appuntamento d’estate con Artieri Mercato Creativo

Artieri Mercato chiude l’estate ad Ortigia con l’ultimo appuntamento dopo il grande successo delle prime tre edizioni. Dal 21 al 30 agosto presso Largo Fonte Aretusa dalle ore 18 alle 24 si terrà l’ultimo appuntamento di Artieri Mercato Creativo.

Artigiani, designer, illustratori, stilisti e prodotti tipici provenienti da tutta Italia si incontrano ad Ortigia con prodotti originali realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata. Ogni oggetto ha una storia da raccontare, un percorso che va dalla sua ideazione alla realizzazione finale. Un cammino fatto di scoperte di nuovi materiali e tecniche di produzione, come di vecchi oggetti pronti per una nuova vita.

Artieri -mercato creativo- si propone come un evento di arte, sostiene la divulgazione della cultura e dell’artigianato artistico attraverso mercati di settore su tutto il territorio siciliano.

E.G.