Artieri Mercato Creativo, il Festival dell’artigianato e della cultura

Seconda edizione del Festival italiano dedicato al mondo dell’artigianato “Artieri Mercato Creativo – Festival delle arti e dei mestieri”.

Per il secondo anno consecutivo si rinnova il festival che premia l’artigianato e la cultura in ogni sua forma.

Quest’anno l’evento si terrà ad Ortigia e Marzamemi dal 16 al 25 luglio e dal 6 al 15 agosto.

Un appuntamento rinnovato anche a seguito del clamoroso successo della prima edizione: 50.000 visitatori per oltre 150 espositori artigianali e aziende agroalimentari a km 0 provenienti da tutta Italia.

I visitatori sono stati coinvolti inoltre in ben 20 laboratori d’arte e programmi educativi sul riciclo e l’ecosostenibilità.

Un evento d’arte, sostegno e divulgazione che quest’anno avrà luogo nella splendida cornice della Tonnara di Marzamemi e ad Ortigia presso Largo Fonte Aretusa e la Terrazza del Talete.

Quest’anno l’evento sarà arricchito da un percorso artistico-culturale itinerante con presentazioni di libri, mostre, laboratori per grandi e piccoli, spettacoli e concerti.

Non un semplice handmade market ma un vero e proprio Festival dell’artigianato e della cultura.

Tra le novità di questa seconda edizione: “Le vie del Talento“, una passeggiata, guidata da una mappa, alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città, degli atelier, delle botteghe, dei concept store, degli studi di grafica e fotografia; “Nature is around you“, passeggiate per Ortigia volte a promuovere la nature therapy; “Letture in riva al mare” al tramonto dalla terrazza del Taleto; “Artieri di strada” con laboratori, incontri e spettacoli a cura degli artisti di strada siracusani.

M.S.