Arte e Ceramiche Frazzetta, una produzione Made in Sicily

Grazie alla grande abilità del fondatore Davide Frazzetta, Arte e Ceramiche Frazzetta contribuisce alla diffusione della tradizione artigianale siciliana nel mondo.

Arte e Ceramiche Frazzetta è una realtà giovane che nasce da una passione coltivata nel tempo.

L’azienda nasce circa dieci anni fa grazie alla voglia di Davide Frazzetta di dar vita alla propria creatività.

Dopo anni trascorsi presso un laboratorio artigianale durante l’età scolare, Davide decide infatti di scommettere su se stesso e lanciarsi in questa nuova avventura.

Un rischio, probabilmente, ma oggi Davide, insieme a sua sorella Morena, può certamente raccontare una bella storia.

Il loro è un vero e proprio Made in Sicily. Non servendosi mai di semilavorati industriali e grazie alla maestria, alla manualità e alla particolare attenzione per i dettagli, l’azienda si occupa dell’intero processo produttivo. Dall’argilla alla terra cotta fino ad arrivare alla maiolica, cioè la ceramica di Caltagirone.

La produzione è vastissima: vasi, teste di moro, pigne, lumi, candelieri, centrotavola, gioielli, bomboniere, orologi, pannelli decorativi, piatti, mattonelle e rivestimenti. Esistono poi prodotti legati alle festività: presepi, palline natalizie sapientemente dipinte a mano, alberelli, uova e ceste pasquali.

Soggetti ricorrenti nella loro produzione sono proprio le teste di moro e le pigne, simbolo di buon auspicio e prosperità. L’azienda è inoltre nota per la particolare decorazione a rilievo, ovvero quella tecnica che permette la realizzazione di decori attraverso l’argilla stessa. Questo tipo di decorazione si unisce poi alla decorazione a pennello.

Arte e Ceramiche Frazzetta è una giovane ma solida realtà che da anni ormai contribuisce alla diffusione dell’artigianato siciliano, nonché la conoscenza delle ceramiche di Caltagirone, in tutta Europa sino in America.