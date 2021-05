Arrestato trafficante vicino ai Nizza e coinvolto nell’omicidio Rizzotto

I Carabinieri hanno arrestato il 47enne catanese Agatino Cristaudo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica etnea.

L’uomo, coinvolto nell’operazione CARTHAGO del Nucleo Investigativo di questo Comando Provinciale, insieme agli altri due fratelli Salvatore, attualmente collaboratore di giustizia, e Martino, allo stato detenuto, era affiliato al gruppo dei Nizza di Librino.

Nel periodo della latitanza di Andrea Nizza, l’odierno arrestato coadiuvava il fratello Martino nella gestione del traffico di cocaina, gestendo in prima persona i contatti con la criminalità organizzata calabrese e curandone in particolare la parte economica.

Il medesimo Agatino, insieme al fratello Salvatore, fu arrestato il 26 maggio 2015, sempre dai militari del Nucleo Investigativo, in esecuzione di un fermo emesso dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in ordine al reato di soppressione di cadavere in relazione all’omicidio di Giuseppe Antonino Rizzotto

L’arrestato, che dovrà scontare una condanna equivalente a 12 anni, un mese e 7 giorni di reclusione, comminatagli dai giudici per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è stato rinchiuso nel carcere di Messina Gazzi.