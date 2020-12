Arrestato 50enne accusato di abuso nei confronti della figlia di 13 anni

Arrestato 50enne accusato di abuso nei confronti della figlioletta di 13 anni: accade a Canicattì. Un bracciante agricolo è stato arrestato per violenza sessuale ai danni della figlia. Le violenze sono state denunciate dalla piccola, in maniera indiretta. La bambina, infatti, si è confidata con una sua coetanea che ha raccontato la tragica vicenda alla famiglia. Immediati i controlli da parte delle forze dell’ordine, confermati dalla vittima. Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti in ben 3 occasioni, negli ultimi mesi. Nelle prossime ore l’interrogatorio di garanzia; il Gip di Agrigento Alessandra Vella, nel frattempo, ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere per il 50enne.

G.G.