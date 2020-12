Arrestati due “professionisti delle spaccate”: in pochi giorni tanti furti messi a segno

In pochi giorni, utilizzando il metodo della “spaccata”, avevano messo a segni tanti fruttuosi colpi. I responsabili, Vito Mauro 37 anni e Fabio Longo 45 sono accusati di furto aggravato, rapina aggravata e ricettazione in concorso.

Le indagini svolte dagli investigatori dell’Arma, hanno consentito di collocare proprio i due indagati in diverse scene del crimine.

Tutto ha avuto inizio allo scoccare della mezzanotte tra il 19 e il 20 marzo di quest’anno, quando i correi presero di mira un bar di via Vittorio Emanuele III ad Acireale. Lì, muniti di mazza -attrezzo che sarà utilizzato per tutti i furti a seguire- tentarono di sfondare la vetrata dell’esercizio pubblico. Ma non riuscendo a portare a termine il furto per la resistenza dell’invetriata e per l’attivazione del sistema di allarme.

Non demoralizzandosi per il fallito colpo, dopo appena due ore spostarono le loro mire al bar collocato all’interno del distributore di carburanti ubicato in via Cristoforo Colombo ad Acireale. Qui minacciarono con un coltello un dipendente costringendolo ad aprire la cassa per impossessarsi di 170 euro in contanti, per poi razziare dei tabacchi per un valore di circa 1.200 euro e fuggire via a bordo di una Fiat Panda. Quest’ultima, rubata nella notte tra

il 19 e il 20 marzo sempre ad Acireale.

Ladri seriali con poca fantasia

Ma si sa, l’appetito vien mangiando, ed allora eccoli ancora all’opera. Intorno alle 21:35 del 20 marzo, ora in cui, dopo averne infranto la vetrata, fecero irruzione in una pasticceria di via Lorenzo Maddem ad Acireale. Si impossessarono

del registratore di cassa contenente 1.300 euro in contanti e fuggirono a bordo di un’altra Fiat Panda, avente targa diversa da quella utilizzata per la rapina al bar del distributore, anch’essa rubata ad Acireale tra il 18 e il 20 marzo 2020.

Inoltre, intorno alle 00:20 del 21 marzo sfondarono la vetrata di un bistrot di via Nizzeti ad Aci Catena per impossessarsi di 150 euro in contanti contenuti nella cassa. I ladri, stavolta, usarono come mezzo di fuga una terza Fiat Panda, risultata rubata ad Aci Catena nel pomeriggio del 20 marzo.

Ma tanti altri furti si susseguiranno. Intorno alle 00:35 del 21 marzo, dopo averne spaccato la vetrata, entrarono all’interno di un panificio di via Vampolieri ad Aci Catena per impossessarsi di 250 euro. Il giorno dopo, sempre con il medesimo modus operandi, rubarono 250 euro in contanti dalla cassa di un supermercato di via IV Novembre ad Aci Catena,

Ad Aci Bonaccorsi, il 23 marzo, ancora un furto all’interno di una macelleria di via Giuseppe Garibaldi ad Aci Bonaccorsi. Qui i due criminali si impossessarono dei 700 euro contenuti nella cassa. Non soddisfatti, intorno alle 23:30, frantumarono un’altra vetrata per accedere all’interno di una pizzicheria, in via Petralia ad Aci Catena. Ma un magro bottino li attendeva: solo 40 euro contenuti nel registratore di cassa.

Gli indagati si trovano attualmente detenuti presso il carcere di Catania Piazza Lanza ristretti per altra causa.

E.G.