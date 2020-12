Arrestata a Catania la madre della neonata positiva al Covid abbandonata a Palermo

La piccola Anna, abbandonata da due donne provenienti dell’Est Europa ma residenti da anni a Palermo, era stata abbandonata in ospedale positiva al Covid19. Adesso la mamma delle neonata è stata arrestata.

La donna, di etnia Rom, si è presentata al commissariato di Catania per sbrigare alcune pratiche. In quel frangente, le Forze dell’Ordine l’hanno identificata come la mamma della neonata abbandonata. Adesso la donna si trova in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Sul caso indaga la procura dei minori.

La bimba, dopo un mese nel reparto di malattie infettive, è risultata negativa al Covid: adesso è affidata ai servizi sociali.

E.G.