Arisa, Ortica Special Tour in Sicilia

Ortica Special, il nuovo tour della cantante italiana Arisa, con ben tre date in Sicilia.

Rosalba Pippa, nome d’arte Arisa, vincitrice della sezione Nuove Proposte della 59ª edizione del Festival di Sanremo con il singolo Sincerità e nel 2014 nella categoria Campioni con il brano Controvento, torna sul palco con un nuovo album.

Una carriera inarrestabile fatta di premi, riconoscimenti, Sanremo, tanti album e persino conduzioni tv.

Per Arisa il 2020 è stato l’anno in cui ha lanciato la sua nuova etichetta discografica indipendente, la Pipshow; l’anno della nuova esperienza come insegnante e membro della commissione canto all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi terminato il 15 maggio 2021.

Quest’estate Arisa torna ad esibirsi dal vivo con l’Ortica Special Tour.

Il tour prende il nome dal singolo pubblicato il 23 aprile Ortica e sarà un’occasione per ripercorrere i brani più famosi della cantante e conoscere i singoli più recenti come Potevi fare di più, scritta da Gigi D’Alessio e presentata quest’ultimo Sanremo.

Durante i concerti Arisa sarà accompagnata dal pianista Gioni Barbera e Jason Rooney alla consolle.

Tre date per l’Ortica Special Tour in Sicilia: domenica 1 agosto Anfiteatro di Partanna (Trapani), lunedì 2 agosto all’Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea (Catania) e martedì 3 agosto al Castello di Lombardia (Enna).