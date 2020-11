Approvati i lavori di riqualificazione di piazza Bellavista e del sentiero naturalistico “Acque del ferro”

Send an email

Il progetto per i lavori di riqualificazione di piazza Bellavista e del sentiero naturalistico “Acque del ferro”, siti che insistono nella frazione di Santa Caterina, è stato uno dei pochi ad essere ammessi a finanziamento nell’ambito del Programma operativo-Fondo europeo di sviluppo regione (PO-FESR) 2014-2020, Asse 6 e Azione 6.6.1. Il progetto, curato dall’assessorato regionale Territorio e Ambiente e denominato “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”.

Complessivamente sono soltanto nove le istanze ammesse e tra queste appare quella relativa all’intervento da

eseguire in due tra i luoghi più suggestivi di Acireale. Il costo si aggira dunque intorno ai 325mila euro. Il progetto messo a punto dall’Area Tecnica e premiato nel giudizio degli uffici competenti fa riferimento, di conseguenza, ad un “avviso” che dispone di una dotazione finanziaria pari a 16.046.778,19 euro.

Oltre all’impegno dell’Area Tecnica, diretta dall’ing. Santi Domina, determinante si è rivelato

l’apporto fornito dai consiglieri comunali Giuseppe D’Angelo, Graziano Camelia e Camillo Ugo Trovato.

