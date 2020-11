Approvata “Carta di Catania”, il patrimonio culturale non starà più nei depositi

Approvata la “Carta di Catania” che permetterà ai beni culturali della Regione di non star più rinchiusi nei depositi regionali. Una svolta per il nostro patrimonio ora fruibile tramite esposizione in luoghi aperti al pubblico.

Il decreto, fortemente voluto dall’assessore Samonà, si inquadra in un’ottica di impegno insieme alla Soprintendente dei Beni Culturali di Catania. I beni che rientrano nella “Carta di Catania” sono quelli acquisiti per confisca, donati o consegnati spontaneamente. Ma anche quelli di più vecchia acquisizione per i quali sia stata smarrita la documentazione e, in generale, quelli deprivati di ogni riferimento al loro contesto di appartenenza. Con questo decreto si ottiene, quindi, una deroga al decreto n. 1771 del 2013 che regolamenta l’uscita dal territorio della Regione Siciliana dei beni culturali facenti parte delle collezioni di musei, pinacoteche, gallerie, archivi e biblioteche.

Il documento rappresenta una svolta nella gestione del patrimonio regionale. La collaborazione proficua ha riguardato la Soprintendenza di Catania, e in particolare Fabrizio Nicoletti del nucleo degli archeologi, l’avvocato Nunzio Condorelli Caff e il dott. Mario Bevacqua, presidente internazionale dell’UFTA.

“Migliaia di beni culturali finalmente esposti”

“Un intervento rivoluzionario- evidenzia l’assessore Samonà- grazie al quale migliaia di beni culturali, spesso non inventariati e conservati nei depositi dei musei e degli altri luoghi della cultura regionali, potranno essere finalmente esposti e fruiti da tutti”.

“Nuove opportunità ai giovani professionisti”

“Il decreto- continua lo stesso- denominato “Carta di Catania” grazie all’attività encomiabile della Soprintendente Rosalba Panvini che ne ha curato la redazione, onora l’impegno assunto insieme al Presidente Musumeci di consentire una maggiore valorizzazione del cospicuo patrimonio regionale”. “La Carta di Catania- sottolinea l’assessore- offrirà, altresì, nuove opportunità ai giovani professionisti che saranno chiamati a lavorare da esterni a fianco dell’amministrazione e dei privati per rendere possibile l’attuazione dei progetti di concessione in uso dei beni richiesti”.

La concessione sarà subordinata al pagamento in denaro o fornitura di beni e servizi, ma non solo. Rientrano anche attività di tutela quali: restauro, analisi archeometriche, catalogazione, pubblicazione e marketing.

G.G.