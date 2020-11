Apericena e sushi arrivano a casa: dove ordinarli a Catania

L’aperitivo e l’apericena arrivano a casa, non manca nemmeno il drink! Ecco una lista di alcuni locali che effettuano servizio di delivery.

Tigella Bella, Catania Si trova a Catania, Corso Italia 280. Il menù è visibile nella pagina Facebook del ristorante, così come l’informativa sul servizio di asporto: dalle 19:00 alle 22:00, quindi, si potranno ordinare Antipasti, pizze fritte, tigellone e tante altre specialità.

Moro Acireale e Frumento Acireale Il Moro, ubicato presso Piazza del Duomo 18 ad Acireale, e Frumento, in Piazza Mazzini, hanno realizzato, congiuntamente, il “box” costituito da una lista con diversi gusti di pizza, e l’aggiunta di chips e panelle accompagnati da 2 drink “costruibili”: 2 bicchieri da asporto con all’interno le porzioni e le bottiglie di diluenti, ghiaccio a parte. Il servizio di delivery è attivo dalle 17:00 alle 02:00 ad Acireale e paesi limitrofi.

in foto: “box” delivery del Moro e di Frumento

Pasticceria Fratelli Aiello, Sant’Agata Li Battiati Via Bellini, 126, Sant’Agata li Battiati. I Fratelli Aiello effettuano servizio d’asporto e domicilio non solo per la pasticceria ma anche per l’aperitivo e l’apericena. Si può ordinare chiamando il numero di Whatsapp e telefono fisso, messi a disposizione nella pagina social, Facebook.

Black Sheep, Catania La birreria è situata presso Via G. Oberdan 200, Catania. Come si legge nella pagina social del pub, l’asporto prevede ogni 3 lt alla spina o 10 bottiglie/ lattine: una birra in omaggio. Per la consegna a domicilio, invece, con minimo d’ordine in base alla zona. Il Take away, inoltre, si effettua dal Martedì alla Domenica dalle 16:30 alle 22:00, mentre il delivery, negli stessi giorni, ma dalle 18:00 alle 22:00.

Docalquadrato, Catania Docalquadrato, Via Gesualdo Clementi 7 Catania, a casa tua. Disponibile sia per asporto che per consegna a domicilio, gratuita. Il menù è alla portata di un click per programmare il ritiro o chiedere la consegna per godersi “ottimo cibo, vini selezionati e cocktail originali”.

Bar Ottagono, Mascalucia Per i nostalgici degli arancini arriva: “Arancini Volanti!” iniziativa portata avanti dal Bar Ottagono di Mascalucia, Corso San Vito 71. Le spedizioni, inoltre, sono in tutta Italia. “Arrivano già impanati, in confezioni termiche e sotto vuoto, e vanno fritti con olio di girasole in friggitrice a circa 180°C, oppure in pentola facendo in modo che gli arancini siano totalmente immersi nell’olio già in ebollizione”.

Sushi Party

Per chi, invece, ha un languirono di prelibatezze di cucina non italiana: ecco le proposte di Pokay, Catania Amocù, Catania e Chevere, Acireale.

Amocù, Catania Si trova presso Via Vecchia Ognina, 147, Catania. Il ristorante fusion asiatico arriva a casa con il -25% sull’asporto, se ordini su www.amocu.it.Il codice per lo sconto immediato è: ASPORTO. Ma si può anche ordinare tramite le app: Glovo, Just eat e Social Food.

Pokay, Catania Si trova presso Via Monfalcone 2C. Anche Pokay garantisce la consegna a domicilio gratuita non solo a Catania ma anche nell’hinterland. Il servizio delivery viene effettuato, tutti i giorni, dalle 12:00 alle 15:30 e dalle 19:00 alle 23:00, inoltre, venerdì e sabato fino alle h 24:00. Per il Take away, invece: dalle 12:00 alle 15:30 e dalle 19:00 alle 22:00.

Chevere, Acireale Corso Sicilia 10, Acireale. Chevere Sushi&Poke, porta a casa il tuo box. “Separati ma continueremo a portarvi il miglior Sushi a casa per le vostre serate più belle. Consulta il nostro programma di Delivery Settimanale”

G.G.