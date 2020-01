Anziano di 90 anni uccide la moglie a bastonate

Una futile discussione e via con le bastonate fino ad ucciderla. Così un 90enne di Regalbuto ma residente a Mascali ha messo fine alla vita della moglie di 79 anni.

Lo scorso 3 gennaio, infatti, nell’abitazione della coppia al culmine di una violenta discussione l’uomo ha picchiato con un bastone la moglie. Allertati i sanitari del 118, la 79enne è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania in codice rosso. Qui i medici le hanno riscontrato fratture multiple e dopo due giorni di agonia la donna è morta.

Il marito, non appena trasportata la donna in ospedale, è finito in manette per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Dopo il decesso della moglie, però, si aggiungerà l’accusa di omicidio. Al momento, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico della salma della vittima.

E.G.