Anziani abbandonati nelle case di riposo: guai per 14 persone

Blitz dei Nas di Catania in 265 case di riposo dove i militari hanno riscontrato diverse irregolarità: dallo stato di abbandono dei poveri anziani fino ai falsi titoli professionali.

I controlli sono scattati a seguito di una pianificazione preventiva sul territorio e da segnalazioni pervenute dai cittadini. In una struttura, in particolare, gli ospiti versavano in stato di abbandono a causa della mancanza di requisiti organizzativi e funzionali della comunità. Inoltre, su nove posti autorizzati la casa di cura ne ospitava ben dodici, metà dei quali non autosufficienti e bisognosi di assistenza sanitaria.

I militari hanno così denunciato ben 14 persone attive nel settore tra gestori delle strutture e operatori con l’accusa di mancata assistenza e abbandono di anziani, specie non autosufficienti. Non sono mancate anche le contestazioni per l’esercizio abusivo della professione sanitari e l’uso di falsi titoli professionali di infermiere ed operatore socio-assistenziale. Parte del personale operativo, infatti, era privo di adeguata preparazione professionale. Inoltre, in molte strutture si segnalava un numero di ospiti maggiore rispetto al limite previsto.

E.G.