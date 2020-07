Aci Castello, annullata la sagra dell’arancino 2020

Avrebbe compiuto 19 anni la “sagra dell’arancino” che si svolge ogni secondo fine settimana di settembre a Ficarazzi, ad Aci Castello. Ma quest’anno, l’appuntamento annuale con la bontà tutta da friggere dovrà prendersi una piccola pausa.

«Sono ormai passati mesi da quando il Covid 19 ha modificato le nostre abitudini e le nostre vite. L’evento -sottolineano gli organizzatori- ha da sempre come scopo l’aggregazione in piazza di bambini, giovani, adulti e famiglie che decidono di condividere una serata in “spensieratezza”. Inoltre la Sagra attira ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia».

«Questi motivi ci spingono a valutare di non poter garantire e far rispettare le misure per il contenimento del rischio epidemiologico previste ad oggi dalla Legge. In continuità con le misure precauzionali prese in questi mesi ed in linea con tutti gli altri “grandi” eventi dell’ hinterland, con un forte senso di responsabilità per chi organizza e nei confronti dei nostri affezionati visitatori, a malincuore, annunciamo la decisione di annullare la Sagra dell’arancino 2020. Sfrutteremo questo periodo per impegnarci a preparare al meglio l’edizione 2021».

L’annuncio è accompagnato da una rassicurazione per il futuro: #ritorneremoafriggere.

