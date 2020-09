Annullata l’edizione 2020 dell’Ottobrata Zafferanese

Send an email

Il Covid19 ha messo in ginocchio tante manifestazioni. Tra queste anche l’attesissima Ottobrata che si tiene a Zafferana Etnea che, per quest’anno, ha deciso di non confermare l’appuntamento ogni settimana di ottobre.

«Come molti di voi già immaginano -si legge in comunicato ufficiale del sindaco Salvo Russo– quest’anno l’Ottobrata 2020 non si svolgerà. Abbiamo valutato a lungo l’opportunità o meno di organizzare la manifestazione che, senza dubbio, costituisce uno degli eventi sociali ed economici più importanti della nostra comunità ma, l’emergenza Covid ci impone, prima di tutto, una scelta di buon senso».

«La salute dei cittadini e dei visitatori è prioritaria e deve essere tutelata al di là di qualsiasi altro interesse. Una grande manifestazione come la nostra ottobrata con l’afflusso di pubblico che la caratterizza potrebbe diventare un imprudente detonatore e non si può correre un rischio così grande. Pertanto quest’anno è bene fermarci. Cogliamo l’occasione -conclude il primo cittadino di Zafferana Etnea- per continuare a percorrere la strada di rinnovamento già iniziata l’anno scorso dandoci appuntamento all’edizione 2021».

E.G.