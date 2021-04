Animali senza cibo in 6 circhi siciliani: Enpa dona fieno

Non avevano più cibo gli animali di sei circhi siciliani. A venire in soccorso dei titolari, che si sono incontrati ieri pomeriggio a Palermo, l‘Ente nazionale protezione animali (Enpa).

Infatti, attraverso la sezione di Palermo, è intervenuta sul posto in aiuto degli animali, portando varie forniture di fieno.

«Qualche mese fa – afferma Carla Rocchi, presidente Enpa nazionale- sarebbe stata fantascienza, ma in tempi di necessità, nonostante noi continuiamo a contrastare con tutte le nostre forze lo sfruttamento degli animali nei circhi, non possiamo non intervenire di fronte alle loro condizioni. Oltre ad essere privati della libertà, stanno soffrendo anche la fame».

«Ancora una volta Enpa è costretta a intervenire – conclude – per soccorrere animali di un comparto per il quale i vari ministri della cultura degli ultimi anni non sono riusciti a incidere, rimandando ogni volta l’unica riforma possibile: la riconversione dei circhi in spettacoli viaggianti senza animali. Una riforma non più rimandabile».

E.G.